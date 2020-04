Emergenza Coronavirus, Qatar 2022: non si fermano i cantieri per gli stadi. Positivi 5 operai

C'è preoccupazione tra i dirigenti della FIFA per ciò che in questi giorni sta accadendo in Qatar, paese che nel 2022 dovrà ospitare il Mondiale. Sono infatti in costruzione sette impianti che dovranno ospitare la manifestazione e anche in questi giorni i lavori non si sono fermati.

Una scelta che, come prevedibile, non ha permesso al paese di arginare l'epidemia di COVID-19. Anzi. "Due impiegati che lavorano al progetto dello stadio Al Thoumama si sono dimostrati positivi al Covid-19. D'altra parte, tre lavoratori, uno del progetto dello stadio Al Rayyan e due del progetto dello stadio Al Bayt, sono risultati positivi", hanno fatto sapere gli organizzatori all'agenzia AFP.

Parole che non hanno comunque portato allo stop dei lavori, che vanno avanti nonostante il Qatar abbia chiuso tante attività proprio a causa del coronavirus.