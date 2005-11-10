Ufficiale Feyenoord, arriva Mika Marmol: il difensore firma fino al 2030

Il Feyenoord ha ufficializzato l'ingaggio a parametro zero del difensore spagnolo, svincolato dopo l'esperienza con il Las Palmas. Il classe 2001, cresciuto nella Masia del Barcellona, ha firmato un contratto quadriennale fino al giugno 2030.

Il Feyenoord ha annunciato l'ingaggio a parametro zero di Mika Marmol. Il difensore centrale mancino, 24 anni, reduce dall'esperienza al Las Palmas e ha firmato con il club di Rotterdam un contratto di quattro stagioni, valido fino al giugno 2030.

"Mi ha convinto il progetto complessivo che il Feyenoord mi ha presentato", ha dichiarato Marmol. "Ho avuto fin da subito le sensazioni migliori e, ora che è tutto ufficiale, non vedo l'ora di indossare questa maglia. Farò di tutto per avere successo qui."

"Per me sarà una novità giocare per la prima volta fuori dalla Spagna, ma allo stesso tempo non vedo l'ora di fare di Rotterdam la mia nuova casa. Sono impaziente di conoscere i miei nuovi compagni di squadra, lo staff e i tifosi. So anche che sarà speciale disputare i miei primi minuti al De Kuip."