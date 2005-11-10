Finisce un'era in Finlandia, Teemu Pukki si ritira a 36 anni: "È arrivato il momento di dire addio"

L'ex attaccante del Norwich City e della Finlandia Teemu Pukki ha annunciato il proprio ritiro dal calcio all'età di 36 anni.

Pukki, che aveva già lasciato la Nazionale lo scorso anno, è il miglior marcatore di sempre della Finlandia con 43 gol in 133 presenze.

Tra il 2018 e il 2023 ha segnato 88 gol in 210 partite con il Norwich City, contribuendo alla conquista di due promozioni in Premier League da parte dei Canaries.

"È arrivato il momento di dire addio al calcio professionistico al termine di questa stagione. Mi restano ancora quattro partite da giocare nella mia carriera e voglio vincerle.

Il calcio mi ha dato molto più di quanto potessi sognare da bambino. Grazie a questo sport ho visto il mondo e vissuto esperienze che non credo avrei potuto fare in nessun altro modo.

Non è sempre stato bello e non sempre sono riuscito a godermelo, ma il mio amore per il calcio è rimasto intatto, sempre.

Un enorme grazie agli splendidi club e ai loro tifosi. Grazie anche a tutte le squadre in cui ho avuto l'opportunità di giocare, agli allenatori, agli staff e agli straordinari compagni con cui ho condiviso lo spogliatoio.

Un ringraziamento di cuore alla mia famiglia e alle persone a me più vicine. Mi avete dato tutto il sostegno e la possibilità di continuare a giocare a calcio così a lungo.

Grazie di tutto, Teemu Pukki".