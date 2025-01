Ufficiale Teemu Pukki torna a casa, l'attaccante ha firmato un biennale con l'HJK Helsinki

A distanza di quattordici anni, durante i quali ha vestito le maglie di Schalke 04 in Germania, Celtic Glasgow in Scozia, Brondby in Danimarca e Norwich City in Inghilterra, l’attaccante finlandese Teemu Pukki torna a casa per vestire la maglia di quel HJK Helsinki che ha indossato nel 2010/11 segnando tredici reti in 25 presenze.

Il club finlandese ha infatti annunciato il suo acquisto a titolo definitivo il classe '90 dal club statunitense del Minnesota United dove militava dall'estate del 2023 e con cui ha messo a segno 14 gol in 43 presenze, facendogli firmare un biennale.