Ufficiale Hoffenheim, il giovane difensore Quarshie si trasferisce al Southampton per 3,5 milioni

Il difensore centrale Joshua Quarshie lascia la Bundesliga e l'Hoffenheim e si trasferisce in Inghilterra. Giocherà con il Southampton, squadra retrocessa in Championship inglese al termine della stagione.

Ecco il comunicato: "Il difensore centrale ventenne è stato ceduto in prestito più volte. Nel gennaio 2024 al Fortuna Düsseldorf e poi allo SpVgg Greuther Fürth nel gennaio 2025. Ha giocato una partita di Bundesliga con l'Hoffenheim nel novembre 2022 e ha giocato 45 partite con la seconda squadra nella Regionalliga (2 gol/1 assist). Quarshie ha giocato 16 partite per il Düsseldorf in seconda divisione, mentre per il Fürth ha giocato 15 volte.

Il nazionale tedesco Under 20 (11 partite), recentemente nominato per la prima volta nella squadra giovanile Under 21 della Federazione calcistica tedesca (DFB), ha giocato per tutte le squadre giovanili della DFB a partire dal livello Under 18".