Ufficiale Hoffenheim, rinnovo di contratto e prestito fino a giugno 2025 per il giovane Quarshie

Rinnovo di contratto e addio in prestito per 18 mesi per un giovane talento di proprietà dell'Hoffenheim. Si tratta del difensore centrale Joshua Quarshie (19 anni), che ha firmato un nuovo accordo coi Fohlen fino al 30 giugno 2027 e contestualmente è stato ceduto ai cadetti del Fortuna Dusseldorf fino al giugno 2025 per accumulare maggiore esperienza e minutaggio.