Icardi è ancora svincolato: tanti club interessati ma nessuna trattativa ancora avviata

Il futuro di Mauro Icardi resta ancora tutto da scrivere. L’attaccante argentino, classe 1993, è senza squadra da oltre cento giorni dopo la fine del suo rapporto con il Galatasaray, terminato lo scorso 30 giugno. Nonostante diversi sondaggi ricevuti nelle ultime settimane, l’ex centravanti di Inter e Paris Saint-Germain non ha ancora trovato una proposta concreta per ripartire.

A tenere alta l’attenzione sul suo nome è il quotidiano turco Fanatik , che ha inserito Icardi tra i profili più interessanti attualmente disponibili, insieme ad altri nomi di grande esperienza come Paul Pogba, Karim Benzema, Jadon Sancho e Oleksandr Zinchenko. Secondo il portale turco, l’argentino avrebbe ancora la possibilità di rilanciare la propria carriera.

Tanti interessamenti, ma nessuna trattativa decollata

Il ritorno in campo potrebbe comunque arrivare presto. Diversi club europei avrebbero infatti monitorato la situazione: tra questi figurano Tottenham, PAOK Salonicco, Elche, Everton, Real Betis, Besiktas e Benfica. Anche in Sudamerica non mancano le pretendenti, con Atletico Mineiro e San Paolo che avrebbero manifestato interesse. Icardi, intanto, continua ad allenarsi individualmente in Argentina in attesa della chiamata giusta.

Nel corso dell’estate erano emerse anche altre possibilità, tra cui la Lazio, che avrebbe proposto un contratto biennale da tre milioni di dollari complessivi, ma l’operazione non è andata in porto. Anche Fiorentina e Udinese avevano valutato il suo profilo, senza però arrivare a un accordo. L’addio al Galatasaray è stato condizionato soprattutto dalle questioni economiche e dall’arrivo di Victor Osimhen. Dopo aver realizzato 77 gol in 134 partite con il club turco, Icardi non ha accettato una proposta di rinnovo da circa cinque milioni di dollari annui, cifra pari alla metà del suo precedente ingaggio. Ora l’argentino aspetta una nuova sfida per dimostrare di avere ancora molto da dare.