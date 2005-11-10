Nuovo capitolo della faida Icardi-Wanda Nara: lite furibonda in strada. C'è di mezzo la figlia

Se già la loro relazione aveva fatto parlare di sé, ben più rumoroso è stato il divorzio tra Mauro Icardi e Wanda Nara e tutto ciò che ne è conseguito. La faida che ormai sta andando avanti da oltre un anno tra i due si è ora aggiunta di un nuovo capitolo. Negli scorsi giorni, infatti, la showgirl è stata costretta ad abbandonare gli studi di registrazione di 'Master Chef' - programma che conduce in Argentina - perché chiamata urgentemente dalla figlia Francesca, la quale accusava il padre di averla picchiata e chiusa in camera. Arrivata nell'abitazione di Icardi a Buenos Aires, tra i due sarebbe scoppiata una furibonda lite in strada che ha necessitato l'intervento della polizia.

Ordine di restrizione nei confronti della figlia, Icardi nega

Secondo quanto scritto da El Clarin, Icardi sarebbe stato accusato di presunte lesioni e vietato di avvicinarsi alla figlia per 45 giorni. "L'ordinanza del tribunale stabilisce che il calciatore non può avvicinarsi a meno di 300 metri dall'abitazione della minore o da qualsiasi altro luogo in cui lei possa trovarsi. Gli è inoltre vietato comunicare con la ragazza in qualsiasi modo, di persona, per telefono, tramite sms, social media o tramite terzi", si legge sul quotidiano. Una ricostruzione, però, che i legali del calciatore hanno subito voluto smentire: "Mauro Icardi non ha mai picchiato sua figlia. Il referto del servizio di emergenza che le ha prestato assistenza è categorico: non sono state riscontrate lesioni. Ci rammarichiamo, ancora una volta, che le bambine vengano esposte e utilizzate come strumento di una disputa tra adulti". Sul possibile arresto, gli avvocati di Icardi hanno dichiarato: "Non esiste alcun ordine di arresto nei suoi confronti. Possiamo affermare che è stata effettuata una perquisizione nella sua abitazione, ma la riteniamo non necessaria. [...] Confidiamo che le indagini permetteranno di fare chiarezza sulla verità dei fatti" conclude la nota.

Dal divorzio, alla patente ritirata

Non è la prima volta nell'ultimo periodo che i due finiscono al centro della cronaca dei giornali. A ottobre il Tribunale di Milano ha ufficializzato il loro divorzio che Wanda Nara ha accolto con particolare felicità, pur non venendole riconosciuto il mantenimento da 250mila euro mensili che la donna aveva avanzato. "Volevo solo divorziare da questo pazzo. Non vedete che è malato? Sono felice di aver divorziato e di rescindere ogni legame matrimoniale con Icardi. Lui deve fare terapia, ha problemi psicologici", aveva detto la showgirl dopo la separazione.

A settembre inoltre Icardi aveva fatto parlare di sé per una maxi sospensione della patente fino al 2099. Una sospensione era arrivata dopo che il Ministero dei Trasporti argentino aveva scoperto che l’ex nazionale, immortalato alla guida da un video postato dalla compagna Eugenia 'China' Suarez, non era in possesso di una patente di guida valida nel suo Paese d’origine. Dopo il caso del video, l'ex bomber dell'Inter e del Galatasaray aveva replicato furiosamente al comunicato dell'Ente, sostenendo di essere in possesso di una patente italiana valida fino al 2029 e accusando i funzionari di aver orchestrato una mossa mediatica per un "minutino di gossip" sulla scia della complessa rottura con Wanda Nara: "Occupatevi di sistemare le strade per assicurare una circolazione migliore nel Paese invece di stare a twittare e grattarvi le palle, smettete di mentire e mettetevi a lavorare".