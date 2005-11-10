Recentemente è andato virale lo scontro tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Secondo le ricostruzioni, la showgirl sarebbe stata chiamata dalla figlia a seguito di presunti comportamenti aggressivi tenuti dal calciatore. La magistratura farà luce sull'accaduto, ma nel frattempo online la donna si è scambiata pesanti insulti con China Suarez, attuale compagna dell'attaccante svincolato.

La lite tra Icardi e Migueles

Il compagno di Wanda Nara l'ha accompagnata sul posto e ha preso le difese della bambina. In rete è circolato un video che ritrae l'ex Inter rivolgersi così a Martin Migueles: "Che vada (Wanda, ndr) pure a fare denuncia, si presenti con un provvedimento del giudice e allora la consegnerò". Il fidanzato dell'argentina ha perso la calma e ha replicato così: "Sono un uomo adulto, non permetterti di mancarmi di rispetto. Stammi bene a sentire: non hai la stoffa per metterti contro di me, Mauro. Io non sono né L-Gante, né Maxi López. Ascoltami bene, ti sto solo avvisando: ti spacco la bocca".