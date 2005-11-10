Inter già senza Lautaro, persi anche Bonny e Thuram. Marotta, sicuro non serva Icardi?

Siamo al secondo giorno di sosta per le nazionali di novembre e c'è un altro infortunio in attacco per l'Inter. Già priva del suo capitano, riferimento e centro del mondo nerazzurro Lautaro Martinez, la Beneamata dovrà fare a meno per almeno un mese di una preziosissima alternativa quale Ange-Yoan Bonny e ora vive anche col fiato sospeso l'infortunio dell'altro grande tenore, Marcus Thuram, costretto a lasciare anzitempo il ritiro della Francia per curarsi a Milano.

L'argentino è ancora svincolato

Pensando alle possibilità di riparare che hanno i club in questo momento, ad ancora più di un mese e mezzo dall'apertura della finestra invernale di calciomercato, il pensiero si posa sugli svincolati. Parlando di Inter, nello specifico, non può che venire in mente il nome e il volto di Mauro Icardi, ancora senza contratto dopo aver lasciato il Galatasaray lo scorso 30 giugno. Sembrava poter tornare a Istanbul, ma la trattativa con i giallorossi appare oggi interrotta. Si è anche pubblicamente offerto all'Inter, ricevendo però un'algida risposta da Marotta.

Cosa aveva detto Marotta di lui

Aveva detto, il presidente dell'Inter, parlando di Icardi: "Non so se sia proposto, a noi sicuramente no. È un giocatore che ha dato molto all'Inter, ma onestamente non rientra nei nostri piani così come quello di acquisire una quinta punta". La domanda che viene oggi spontanea è: con gli infortuni di Bonny e Thuram che si sono aggiunti a Lautaro, il pensiero rimane attuale? In ogni caso, per non farsi mancare nulla, negli ultimi giorni sono emerse di nuovo voci che lo vorrebbero in aria di Juventus, come nello scorso gennaio. Il limite? Sempre la presenza di Spalletti.