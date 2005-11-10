Il futuro di Mauro Icardi resta ancora tutto da definire. Dopo la fine della sua esperienza al Galatasaray, il centravanti argentino non ha ancora trovato una nuova sistemazione e attende un’opportunità per tornare protagonista. Con l’avvicinarsi della finestra invernale di mercato, dalla Germania è emersa un’ipotesi suggestiva: il Bayern Monaco potrebbe valutare il suo profilo.

L’idea per l’attacco bavarese

Secondo quanto riportato dalla Bild, il club tedesco potrebbe prendere in considerazione un attaccante esperto come Icardi per fronteggiare l’assenza di Harry Kane, fermato da un infortunio che lo terrà lontano dai campi per diversi mesi. La testata tedesca ha sottolineato come il Bayern non debba necessariamente puntare su un investimento oneroso, ma possa orientarsi verso una soluzione temporanea e a basso rischio. Il riferimento è alla strategia adottata nel 2020 con Eric Maxim Choupo-Moting, arrivato a parametro zero con un contratto annuale come alternativa a Robert Lewandowski. Un’operazione nata come semplice copertura e rivelatasi poi estremamente efficace.

Numeri importanti in Turchia

Icardi rappresenterebbe quindi un’opzione interessante per esperienza, disponibilità immediata e capacità realizzativa. L’argentino, reduce da un lungo percorso con la maglia del Galatasaray, ha chiuso la sua avventura turca con numeri di assoluto rilievo: 134 presenze complessive, 77 gol e 25 assist tra tutte le competizioni. Il classe 1993 è inoltre diventato il miglior marcatore straniero della storia del club di Istanbul.