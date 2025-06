Ufficiale Il Friburgo comincia a sfoltire la rosa: Kenneth Schmidt passa al Fortuna Dusseldorf

Dopo aver infiammato il mercato nei giorni scorsi, il Friburgo comincia a sfoltire la rosa. Il club tedesco ha confermato il trasferimento di Kenneth Schmidt al Fortuna Düsseldorf.

Ecco il comunicato: "Il ventitreenne è stato ceduto in prestito all'Hannover 96 nella seconda metà della scorsa stagione, ma a causa di un infortunio ha giocato solo con la squadra riserve del club della Bassa Sassonia in 3. Liga. Schmidt ha giocato cinque partite con il Friburgo U23 nella Regionalliga Südwest nella prima metà della stagione.

Nato a Friburgo, ha giocato per l'FC Emmendingen nelle giovanili ed è entrato a far parte dell'accademia calcistica del Friburgo nel 2017. Ha collezionato 60 presenze con la squadra Under 23, con la quale ha ottenuto la promozione in 3. Liga nel 2021. Nel marzo 2023 Schmidt ha esordito tra i professionisti nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League contro la Juventus. Il difensore centrale ha collezionato un totale di dieci presenze in Bundesliga e due in Europa League con il Friburgo".

"Il nostro obiettivo sarà sempre quello di avere il maggior numero possibile di giocatori della regione nella nostra squadra. Purtroppo, questo non è sempre possibile", afferma il direttore sportivo Klemens Hartenbach. "Insieme a Kenneth abbiamo deciso che sarebbe stato meglio per la sua crescita se avesse continuato la sua carriera altrove. Gli auguriamo tutto il meglio".