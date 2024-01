Ufficiale Il Nizza si assicura una promessa nigeriana: il 18enne Orakpo firma fino al 2027

Interessante acquisto in prospettiva per il Nizza di Francesco Farioli. Il club della Costa Azzurra ha ingaggiato una grande speranza del calcio nigeriano: Victor Orakpo, attaccante di 18 anni che era stato visionato in un torneo organizzato dal Bayern Monaco. L'ex giocatore della VOE Football Academy ha firmato un contratto di tre anni e mezzo, fino al 30 giugno 2027.