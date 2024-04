Ufficiale Il Viktoria Plzen premia bomber Chory con il rinnovo: ha firmato fino al 2027

Un rinnovo per spronare un giocatore in cui il club crede molto e per premiarlo per il grande lavoro svolto in tre anni. Tomas Chory ha rinnovato il contratto con il Viktoria Plzen fino al 30 giugno 2027.

L'attaccante della Repubblica Ceca (due reti in tre partite con la Nazionale) ha finora messo a referto 12 reti e 6 assist in 37 presenze stagionali in tutte le competizioni. Sarà lui a guidare il reparto offensivo nella sfida decisiva di Conference League,

il ritorno dei quarti che si disputerà giovedì a Firenze.