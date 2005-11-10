Incubo Kvaratskhelia, l'infortunio nel momento peggiore. Tra 5 giorni c'è il Pallone d'Oro

Khvicha Kvaratskhelia si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio destro: l'esterno del PSG si è fatto male contro il Barcellona e salterà dunque i prossimi mesi della stagione. Un ko che rischia di complicare notevolmente le cose per Luis Enrique, chiamato a inventarsi una soluzione in corsa e a rinunciare a uno dei leader tecnici della sua squadra.

Tra 5 giorni c'è il Pallone d'Oro

Il 26 ottobre si terrà anche la cerimonia del famoso premio individuale assegnato da France Football al miglior giocatore dell'anno, con Kvaratskhelia che è tra i candidati, visti i titoli vinti con il PSG e soprattutto i gol e gli assist messi a referto. Le sue prestazioni sono state superlative, ma il favorito numero uno resta Lamine Yamal, seguito a ruota da Kylian Mbappe e Harry Kane. Questo periodo può diventare dunque improvvisamente negativo per l'ex Napoli.