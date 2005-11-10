Inzaghi si riprende la vetta: 3-2 dell'Al Hilal sull'Al Ittihad, decide Summerville
Daniele Najjar
L'Al-Hilal dell'ex Lazio ed Inter, Simone Inzaghi, vince 3-2 lo scontro d'alta classifica contro l'Al Ittihad e si riporta così in vetta al campionato dell'Arabia Saudita dopo 8 partite giocate. L'Al Hilal sii è portato in vantaggio all'11' con il gol di Gabriel Martinelli, ma al 22' è arrivato il momentaneo pareggio di En-Nesyri. Al 30' ecco il 2-1 di Watkins, poi a chiudere i giochi ci ha pensato un giocatore a lungo inseguito dalla Roma, Summerville, a segno al 64'. Inutile il rigore del definitivo 3-2 di Bergwijn per l'Al Ittihad.
I risultati di oggi in Saudi Pro League:
Al Hilal-Al Ittihad 3-2
Al Ettifaq-Al Khaleej 1-1
Al Hazm-Neom 1-1
La classifica:
Al Hilal 21
Al Qadsiah 19
Al Nassr 19
Al Ittihad 17
Neom 16
Al Ahli 15
Al Kholood 12
Al Ettifaq 12
Al Diriyah 11
Al Hazem 9
Al Riyadh 8
Al Fayha 6
Al Khaleej 6
Al Shabab 4
Al Faysaly 3
Al Taawon 3
Al Fateh 3
Abha 2