Inzaghi si riprende la vetta: 3-2 dell'Al Hilal sull'Al Ittihad, decide Summerville

L'Al-Hilal dell'ex Lazio ed Inter, Simone Inzaghi, vince 3-2 lo scontro d'alta classifica contro l'Al Ittihad e si riporta così in vetta al campionato dell'Arabia Saudita dopo 8 partite giocate. L'Al Hilal sii è portato in vantaggio all'11' con il gol di Gabriel Martinelli, ma al 22' è arrivato il momentaneo pareggio di En-Nesyri. Al 30' ecco il 2-1 di Watkins, poi a chiudere i giochi ci ha pensato un giocatore a lungo inseguito dalla Roma, Summerville, a segno al 64'. Inutile il rigore del definitivo 3-2 di Bergwijn per l'Al Ittihad.

I risultati di oggi in Saudi Pro League:

Al Hilal-Al Ittihad 3-2

Al Ettifaq-Al Khaleej 1-1

Al Hazm-Neom 1-1

La classifica:

Al Hilal 21

Al Qadsiah 19

Al Nassr 19

Al Ittihad 17

Neom 16

Al Ahli 15

Al Kholood 12

Al Ettifaq 12

Al Diriyah 11

Al Hazem 9

Al Riyadh 8

Al Fayha 6

Al Khaleej 6

Al Shabab 4

Al Faysaly 3

Al Taawon 3

Al Fateh 3

Abha 2