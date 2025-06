Ufficiale Joao Pedro vola in Messico e riparte dall'Atletico San Luis: "Felice di questo nuovo capitolo"

vedi letture

L’Atlético de San Luis ha ufficializzato l’arrivo di Joao Pedro Geraldino dos Santos Galvão, attaccante brasiliano naturalizzato italiano, in vista del Torneo Apertura 2025 della Liga MX. Il giocatore proviene dall’Hull City (Inghilterra), club da cui si è svincolato al termine della stagione appena conclusa.

Nato a Ipatinga, nello stato brasiliano di Minas Gerais, João Pedro ha costruito una carriera che lo ha visto protagonista in Brasile, Italia, Portogallo, Uruguay, Turchia e Inghilterra. In totale ha collezionato oltre 480 presenze e 124 gol nei club dove ha militato, tra cui spiccano Atlético Mineiro, Palermo, Peñarol, Santos, Cagliari, Fenerbahce, Gremio e lo stesso Hull City.

Particolarmente memorabile è stato il suo percorso in Serie A, dove ha vestito la maglia del Cagliari in oltre 200 partite, segnando 71 reti e diventando uno degli attaccanti più prolifici del campionato italiano. Nel suo palmarès figurano la Coppa di Turchia con il Fenerbahçe (2023), la Serie B italiana vinta con il Cagliari (2016) e il Campionato Gaúcho conquistato col Grêmio nel 2024.Convocato dalla Nazionale italiana nel 2022, João Pedro ha debuttato nello sfortunato playoff per i Mondiali in Qatar, prendendo parte al match perso contro la Macedonia del Nord. Queste le sue prime parole: "Sono felice di cominciare questo nuovo capitolo e darò il massimo per aiutare il club a raggiungere i suoi obiettivi".