Ufficiale Joao Pedro resta all'Hull City. Attivata l'opzione per l'estensione del contratto dell'ex Cagliari

Come di consueto al termine della stagione regolare, l'Hull City ha già confermato i nomi dei giocatori che vestiranno ancora la maglia arancionera. Il centrocampista Gustavo Puerta diventerà un giocatore a titolo definitivo del City il 1° luglio, dopo l'attivazione di una clausola nel suo contratto di prestito. Il ventunenne si unirà ai Tigers con un contratto triennale dal Bayer Leverkusen, con un'opzione del club per un ulteriore anno, soggetta alla ratifica di EFL e FA. Il colombiano ha disputato 31 partite in tutte le competizioni, segnando contro Doncaster Rovers e Oxford United.

Il club ha esercitato inoltre un'opzione di prolungamento di un anno del contratto dell'attaccante João Pedro. L'esperto giocatore italo-brasiliano ha concluso la stagione come miglior marcatore della squadra di Selles con sei gol in 36 presenze, dopo il suo arrivo come free agent a settembre, aggiungendo due assist.

Il terzino sinistro Brandon Fleming, il centrocampista Callum Jones e gli esterni Nordin Amrabat e Doğukan Sinik lasceranno il club alla scadenza dei loro contratti, il 30 giugno.