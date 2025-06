Ufficiale L'ex Cagliari Joao Pedro lascia l'Hull City: "Un piacere far parte di questa famiglia"

vedi letture

"Possiamo confermare che abbiamo rescisso di comune accordo con il giocatore il contratto di João Pedro per permettergli di valutare nuove opportunità. Buona fortuna per il futuro, Joao!": così dai propri canali social l'Hull City ha annunciato la separazione dall'attaccante.

"Il trentatreenne ha segnato sei gol in 36 partite nella sua unica stagione nell'East Yorkshire dopo aver firmato come free agent lo scorso settembre, aggiungendo anche due assist. Vorremmo ringraziare João per il suo contributo durante la sua permanenza allo stadio MKM e gli auguriamo il meglio per il futuro", si legge sulla nota nel sito ufficiale.

Dal proprio profilo Instagram, Joao Pedro ha invece scritto in un post con una foto della squadra dell'Hull City che esulta per un gol di fronte ai propri tifosi: "È stato un piacere far parte della famiglia Hull City! Grazie a tutti".

Quale futuro per Joao Pedro? Il Messico chiama

E ora, quale sarà la prossima tappa per lui? Dopo la separazione, resta da capire se l'ex giocatore del Cagliari ripartirà effettivamente dal Messico. L’Atletico de San Luis infatti sta rafforzando la propria rosa in vista del torneo di Apertura 2025 della Liga MX (campionato messicano), e il suo obiettivo principale è proprio quello di ingaggiare l'italo-brasiliano. In Messico si parla di intesa già trovata e di un contratto biennale che lo aspetta.