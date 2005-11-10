Kvara ko? Anche l'Europa trema: il PSG può tornare sul mercato, i primi nomi

Duro colpo quello incassato dal Paris Saint-Germain per il grave infortunio di Khvicha Kvaratskhelia. Per diversi mesi il club bi-campione d'Europa dovrà fare a meno di uno dei pilastri della squadra di Luis Enrique. E ora? Dalla Francia L'Equipe avvisa l'Europa: il PSG può cambiare piani e strategie di mercato per tornare a fare la voce grossa sul mercato di gennaio.

Una politica che non è stata seguita negli ultimi anni, dove sono sì arrivati molti acquisti multimilionari, ma si può dire che la linea seguita fin dall'arrivo di Luis Enrique non sia stata quella di prendere i migliori giocatori a disposizione, quanto piuttosto i giovani di miglior prospettiva da inserire in uno spartito perfetto. Il PSG ha chiuso l'ultima finestra di mercato facendo registrare un +181,4 milioni di euro. Nonostante gli arrivi di Maghnes Akliouche (50 milioni), Ferran Torres (48,5), Mika Godts (45), Lucas Digne (7) e Khalil Ayari (1,5) il PSG ha infatti venduto bene con Bradley Barcola (125 milioni), Gonçalo Ramos (55 di parte fissa), Kolo Muani (41,2), Kang-in Lee (35) e Noham Kamara (4,1).

I nomi per sostituire Kvara

E ora grazie anche ai soldi avanzati il Paris Saint-Germain potrebbe scuotere il mercato invernale dopo l'infortunio di lunga durata di Khvicha Kvaratskhelia. I nomi non mancano: 'Eurosport' punta, ad esempio, su Nico Williams come un'idea 'Goal' parla del talentuoso Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen) e 'Sky Sports' indica il promettente Mathis Albert (Borussia Dortmund) come ipotesi. Sullo sfondo emerge anche l'opzione del giovane JJ Gabriel del Manchester United. Il toto-nomi è appena iniziato.