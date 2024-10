Ufficiale L'APOEL e José Dominguez si separano. Contro la Fiorentina ci sarà un nuovo tecnico

Le strade di APOEL e José Dominguez si separano. Il club cipriota, eurorivale della Fiorentina in Conference League, ha annunciato la separazione dal giovane tecnico portoghese, arrivato nel 2023 prima come assistente tecnico e poi come allenatore della prima squadra. "Ringraziamo il signor Dominguez e i due membri del suo staff tecnico per la loro collaborazione. Auguriamo loro ogni bene, sia nella carriera professionale che nella vita privata", si legge nel comunicato ufficiale dell'APOEL. Che nella sfida casalinga del prossimo 7 novembre con la Fiorentina avrà quindi un nuovo condottiero in panchina.

L'APOEL si trova al momento quinto nella classifica del massimo campionato nazionale con 10 punti conquistati in 6 partite.