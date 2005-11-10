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Lampard resta e rinnova con il Coventry City dopo la promozione: ecco l'annuncio

Lampard resta e rinnova con il Coventry City dopo la promozione: ecco l'annuncio TUTTOmercatoWEB
Daniele Najjar
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Daniele Najjar
Oggi alle 00:12Calcio estero
Leggenda del Chelsea da calciatore, l'ex centrocampista prova ad affermarsi anche come allenatore nel grande calcio.

L'ex leggenda del Chelsea, Frank Lampard, ha firmato un nuovo contratto con il Coventry City, come annunciato dal club. Lampard, che ha guidato la squadra verso la promozione la scorsa stagione, ha prolungato il proprio rapporto fino al 2029.

Il comunicato del Coventry


Ecco il comunicato: "Il Coventry City è lieto di annunciare che il capo allenatore Frank Lampard ha firmato un nuovo contratto fino al 2029. Il 48enne ha goduto di un periodo di grande successo da quando ha preso il comando nel novembre 2024. Dopo aver portato la squadra dalla 17a posizione ai play-off nella sua prima stagione, Lampard ha poi guidato il Club al titolo Sky Bet Championship lo scorso trimestre, assicurando il nostro ritorno in Premier League per la prima volta in 25 anni.

Ha guidato la squadra in 82 partite in totale, vincendone 45, mentre si avvicina a 100 partite al timone. L'ex centrocampista del Chelsea ha costruito un'incredibile connessione con i tifosi, lo staff e la città di Coventry nel corso del suo mandato. Lampard è entusiasta per il prossimo capitolo con gli Sky Blues e sta preparando la squadra per la prossima campagna della Premier League.

Dopo aver messo la firma sul suo nuovo accordo, Lampard ha detto: “Sono felice di aver firmato un nuovo contratto, è un vero onore rappresentare questo club. Dopo l'incredibile lavoro di tutti per essere promossi e vincere il campionato, era importante godersi il momento, e certamente l'abbiamo fatto come città. Il nostro compito è prima di tutto quello di ricaricarci ma anche concentrarci su ciò che vogliamo fare e su ciò di cui abbiamo bisogno per la prossima stagione. C'è molto lavoro da fare dentro e fuori dal campo come squadra di calcio, quindi quelle cose sono andate avanti".

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