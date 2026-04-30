Lampard torna al Chelsea? Il proprietario del Coventry: "Spero stia con noi, ne parleremo"

Il proprietario del Coventry, Doug King, incrocia le dita e spera con tutto se stesso che Frank Lampard guidi il club nella sua prima stagione in Premier League dopo 25 anni di attesa, mentre le indiscrezioni montano e lo ricollegano a un trasferimento al Chelsea. L'ex centrocampista inglese ha guidato gli Sky Blues al titolo di Championship nella sua prima stagione completa al comando, ma il gigante londinese vorrebbe scipparlo, dopo aver esonerato Rosenior.

Lampard che tra l'altro ha lasciato un'impronta profondissima al Chelsea da giocatore, con 211 gol in 13 stagioni, diventando il miglior marcatore di tutti i tempi del club. E lo ha allenato due volte in precedenza, prima tra il 2019 e il 2021, poi di nuovo come traghettatore nel 2023. "Certamente che voglio tenerlo”, ha detto King a 'The Football Boardroom Podcast'. "Frank sa cosa penso di lui. È un operatore molto abile, e ha preso e sviluppato la nostra squadra fino al titolo di Championship senza paracadute finanziari".

"Ognuno vuole ciò che vuole - ha proseguito il numero uno del Coventry -, e io guarderò alla situazione, e spero che lui sarà con noi nella prossima avventura che abbiamo intrapreso nella Premier League, perché penso che gli piaccia lavorare in quell'ambiente". Con un ultimo elogio verso Lampard: "Penso che abbia fatto un ottimo lavoro e sono sicuro che, man mano che andiamo avanti, avremo conversazioni sulla situazione".