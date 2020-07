Le aperture in Inghilterra - Pogba è tornato e ha deciso il futuro. Pep ha vinto la battaglia

Il Manchester United ritrova Paul Pogba. Il centrocampista francese, accostato a Juve e Inter, ha trovato nuovamente la via del gol ed è pronto a restare al Manchester United. Prima dedicata al Polpo per Star Sport, Metro e Mirror. Spazio anche al gol di Mason Greenwood, talento in rampa di lancio dello United. Si parla anche della 'vittoria' del Manchester City che giocherà in casa la sfida di ritorno degli ottavi di Champions contro il Real Madrid. Oggi i sorteggi.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star Sport: "Pog lover"

Daily Express: "Home win for Pep in Europe"

Mirror Sport: "Green party"

Metro sport: "Pog standard"