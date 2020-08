Le pagelle del Copenaghen - Wind scatenato, Kaufmann impreciso

vedi letture

Queste le valutazioni date al Copenaghen, vittorioso per 3-0 contro il Basaksehir in Europa League.

Johnsson 6 – Partita senza troppi patemi d’animo, nel corso della quale risponde sempre presente quando viene chiamato in causa.

Varela 6,5 – Il terzino destro comincia alla grande, con l’assist per l’1-0 di Wind. Per il resto, si fa apprezzare in entrambe le fasi.

Nelsson 6 – Il centrale difensivo contribuisce a far arrivare pochi tiri dalle parti di Johnsson, tanto nel primo tempo quanto nei secondi 45 minuti.

Bjaelland 6,5 – Il leader incontrastato della retroguardia danese, che vince in più occasioni il duello con gli attaccanti turchi e si fa notare anche per qualche lancio preciso per le punte.

Boilesen 6,5 – Molto positiva la sua prova, soprattutto sul piano difensivo. Difficilmente il Basaksehir riesce a sfondare dalla sua parte. (Dal 73’ Bengtsson s.v.)

Mudrazija 6 – Gioca un primo tempo ordinato e di sostanza. Viene sostituito 10 minuti dopo l’inizio della ripresa. (Dal 55’ Stage 6 – Porta freschezza in mediana in vista di un finale di gara che, comunque, non riserva troppe sofferenze ai danesi)

Zeca 6,5 – Organizza la manovra del Copenaghen sempre con qualità, sbagliando raramente i rifornimenti ai compagni e facendosi notare anche in fase d’interdizione.

Biel 6 – Accompagna con costanza l’azione offensiva, rendendosi pericoloso in qualche circostanza soprattutto nei primi 45 minuti. (Dall’84’ Oviedo s.v.)

Wind 7,5 – Nettamente il migliore in campo nella formazione danese. Sblocca subito il match con un perfetto colpo di testa su assist di Varela e raddoppia ad inizio ripresa su rigore.

Falk 7 – Impreziosisce un’ottima prova sul piano offensivo con il gol del 3-0 che, di fatto, chiude il match e il discorso qualificazione. (Dall’84’ Bartolec s.v.)

Kaufmann 5,5 – Il più in ombra della compagine danese. Nella prima frazione di gioco ha diverse occasioni, ma non riesce mai ad essere freddo davanti alla porta. (Dal 54’ Daramy 6 – Non ha molte occasioni per rendersi pericoloso negli ultimi metri)