Ufficiale Leganes, esperienza per la corsia mancina: dal Trabzonspor ecco Borna Barisic

Borna Barisic lascia la Turchia dopo soli sette mesi. Il terzino sinistro croato (35 presenze e 1 gol in nazionale) è stato ceduto in prestito al Leganes fino al termine della stagione.

Barisic, 32 anni, è cresciuto nell'Osijek, con cui ha debuttato tra i professionisti prima del trasferimento alla Dinamo Zagabria avvenuto nel 2015. Con il club della capitale non ha trovato però molto spazio e così, nel 2018, volò in Scozia per vestire la maglia dei Rangers di Glasgow, dove ha giocato per sei anni.