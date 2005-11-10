Ligue 1, il Monaco spreca l'occasione e perde: 4 in vetta, c'è anche il Paris FC di Lopez
Michele Pavese
Sono terminate le sfide della settima giornata di Ligue 1 disputate nel tardo pomeriggio. Vittoria importantre dell'Auxerre sul campo del Le Havre: 3-1 grazie alla doppietta di Namaso e al gol di Faivre. Sconfitta per il Monaco, che perde l'occasione di provare una mini-fuga in vetta: il Lorient si impone 1-0 grazie al rigore di Cadiou.
Fuochi d'artificio a Parigi, dove il Paris FC spreca tre volte il vantaggio e si fa raggiungere dal Rennes, ma poi vince grazie a un rigore in pieno recupero: doppietta di Maxime Lopez e Sinayoko per i padroni di casa, tripletta tutta dal dischetto di uno scatenato Lepaul per gli ospiti, poi ancora Sinayoko decide dagli 11 metri al 97'.
Il programma della settima giornata di Ligue 1
Venerdì 16 ottobre
Le Mans - Tolosa 0-3
Sabato 17 ottobre
Strasburgo - Paris Saint-Germain 1-3
Troyes - Lens 1-3
Lilla - Brest 1-1
Domenica 18 ottobre
Angers - Marsiglia 2-5
Le Havre - Auxerre 1-3
Lorient - Monaco 1-0
Paris FC - Rennes 4-3
Lione - Nizza
CLASSIFICA
Monaco 14
Paris Saint-Germain 14
Lilla 14
Paris FC 14
Rennes 13
Lione 11
Lorient 11
Lens 10
Tolosa 9
Marsiglia 9
Brest 9
Auxerre 9
Nizza 8
Strasburgo 7
Angers 7
Le Mans 6
Troyes 4
Le Havre 2