Il Liverpool fa sul serio e piazza la prima, pesantissima zampata in vista della sessione invernale di calciomercato.

I Reds hanno deciso di affondare il colpo per Lamine Camara, talentuoso centrocampista senegalese classe 2004 in forza al Monaco, secondo le ultime indiscrezioni di mercato rilanciate da Ekrem Konur, il club di Anfield avrebbe già recapitato un'offerta ufficiale da 70 milioni di euro sulla scrivania della dirigenza del Principato per assicurarsi le prestazioni del giocatore già a gennaio.

Intesa ad un passo con il giocatore

Parallelamente all'importante sforzo economico presentato al club francese, cifra che rispecchia la valutazione fissata dal Monaco per lasciar partire uno dei suoi pezzi pregiati, il Liverpool ha mosso passi decisivi anche sul fronte del calciatore. I dialoghi con l'entourage del nazionale senegalese procedono infatti a ritmi serrati e l'accordo sulle condizioni personali del contratto sarebbe ormai ai dettagli, una mossa tempestiva, studiata per blindare il centrocampista e anticipare la folta concorrenza delle altre big europee interessate al suo profilo.

La strategia dei Reds

Con questo affondo deciso, la società inglese punta a chiudere l'operazione prima dell'apertura ufficiale delle trattative, evitando aste al rialzo.

Forte della disponibilità economica e della volontà del giocatore di misurarsi con la Premier League, il Liverpool attende ora il via libera definitivo del Monaco per formalizzare quello che si preannuncia come uno dei colpi più onerosi dell'intera sessione invernale.