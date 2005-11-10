Liverpool, Araujo si prende la scena: "Gioco dove serve alla squadra. Futuro? È presto"

Arrivato a Liverpool durante l'ultima sessione estiva di mercato, Ronald Araujo si è imposto in poche settimane come uno dei punti fermi della squadra allenata da Andoni Iraola. Il difensore uruguaiano, prelevato dal Barcellona in un trasferimento che ha sorpreso molti, si è adattato rapidamente all'ambiente Reds, trovando spazio soprattutto nel ruolo di terzino destro, una soluzione già prospettata dal tecnico prima del suo arrivo.

Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Villarreal, Araújo ha raccontato il suo impatto con il calcio inglese e la nuova esperienza ad Anfield: "Sto imparando l'inglese e mi sto adattando più velocemente di quanto immaginassi. Sapevo quanto fosse grande il Liverpool, ma solo arrivando qui capisci davvero la dimensione del club, della sua cultura e dei suoi tifosi. Mi hanno accolto come uno di famiglia e cerco di ripagare questa fiducia dando sempre il massimo", ha spiegato.

Il centrale uruguaiano ha poi parlato del suo impiego sulla fascia destra: "Giocare da terzino non è un problema. In passato l'ho già fatto e, quando ho deciso di venire qui, sapevo che questa sarebbe stata una possibilità. È chiaro che mi sento più a mio agio da difensore centrale, ma sono disposto a giocare ovunque il mister abbia bisogno di me". Complice anche l'infortunio di Jeremie Frimpong, Araújo dovrebbe continuare a occupare il ruolo di terzino destro anche nelle prossime partite.

Guardando agli obiettivi stagionali, il difensore non nasconde le ambizioni della squadra: "Abbiamo un organico ricco di qualità e possiamo competere per tutti i trofei, dalla Premier League alle coppe. Dobbiamo procedere passo dopo passo, ma siamo sulla strada giusta e il gruppo sta crescendo". Infine, sul suo futuro oltre il prestito, Araújo preferisce non sbilanciarsi: "È ancora troppo presto per parlarne. Adesso penso solo a godermi questa esperienza, continuare a crescere e giocare con continuità. Io e la mia famiglia siamo molto felici qui, ma il futuro si vedrà più avanti".