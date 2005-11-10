"A chiunque piace vederlo": tutti pazzi per Araujo al Liverpool, rinato dopo Barcellona

Dopo aver superato un momento delicato legato alla salute mentale e aver conquistato la Supercoppa di Spagna al rientro con il Barcellona, Ronald Araujo aveva dichiarato: "Ho capito che fermarsi in tempo è amor proprio. Prendersi cura della mente e del cuore non significa arrendersi, ma confidare nel fatto che Dio opera anche nel silenzio. Fermarmi mi ha rinnovato e mi ha permesso di tornare con più forza. Il percorso non è stato facile, ma tornare così è un privilegio". Il difensore uruguaiano ha dato un taglio al passato e dopo 8 anni si è buttato in una nuova sfida al Liverpool, in prestito con diritto di riscatto a 55 milioni di euro. Sotto la guida di Andoni Iraola, il difensore uruguaiano classe 1999 è diventato un perno insostituibile dei Reds.

Quanto fa bene

Impiegato sia da terzino destro (8 presenze) sia da centrale (5): con 13 gettoni stagionali e 872 minuti collezionati, figura al quinto posto della rosa per minutaggio alle spalle dei soli Van Dijk (1.000), Alisson (990), Jacquet (974) e Wirtz (881). Dopo le reti in Champions League contro LASK (6-3) e Villarreal (4-3) e l'assist contro l'Atlético (2-1), Araujo è stato eletto "Giocatore della Settimana" in Premier League con il 35% dei voti (superando Gabriel Magalhaes, Nico Jackson, Mateus Fernandes, Rayan e Oscar Bobb) al termine del 2-0 sul Brighton. Il centrale uruguaiano ha conquistato la giuria con una prova difensiva totale: 100% di duelli vinti aerei (1 su 1) e a terra (5 su 5), sei recuperi, otto rinvii, due contrasti riusciti su tre e il salvataggio simbolico d'testa da terra su De Cuyper. Lo stesso copione si è ripetuto da centrale nei sedicesimi di League Cup vinti ai rigori contro il Chelsea di Xabi Alonso.

La rinascita

L'impatto travolgente dell'uruguaiano - capace di far registrare contro il Brighton il picco di velocità più alto della stagione in Premier League con 36,3 km/h - ha portato l'entusiasmo di compagni, addetti ai lavori ed ex critici. Virgil van Dijk ne ha sottolineato la leadership carismatica: "Quando vedi qualcuno come Ronald Araujo fare entrate decise, mostrandosi aggressivo nei momenti giusti, rispondono tutti e quella carica energetica può davvero aiutare la squadra ad andare avanti". Anche mister Iraola ne va matto: "È bravissimo nei duelli. Credo che a chiunque piaccia vederlo lottare. Difensivamente è a un livello altissimo e sono felice per lui".