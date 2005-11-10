Araujo sfida l'Argentina: "Perso il miglior giocatore del mondo, proveremo ad approfittarne"

L’assenza di Lionel Messi sarà uno dei temi principali dell’amichevole tra Argentina e Uruguay. La sfida rappresenterà infatti il primo appuntamento della Selección dopo l’uscita di scena del suo capitano, un cambiamento che ovviamente non lascia indifferenti neanche agli avversari.

Ronald Araujo, alla vigilia del confronto, ha parlato del nuovo scenario per la squadra di Lionel Scaloni, sottolineando però anche il valore di un gruppo che resta tra i più competitivi al mondo. "Alla fine hanno perso il miglior giocatore del mondo e noi proveremo ad approfittarne", ha dichiarato il difensore uruguaiano, compagno di squadra della Pulce ai tempi del Barcellona.

"L'Argentina resta una grande potenza"

Il centrale del Liverpool ha comunque riconosciuto le qualità dell’Albiceleste: "Hanno grandi giocatori, giovani con tantissima qualità. Sono una grande potenza". Per Araujo la sfida resta quindi complicata: "Tutte le partite contro l’Argentina sono difficili, ma noi vogliamo dimostrare il nostro calcio e continuare a crescere come nazionale".

Dall’altra parte anche Federico Valverde ha ricordato l’ultimo precedente favorevole all’Uruguay, il successo per 2-0 alla Bombonera durante il ciclo di Marcelo Bielsa. "Sicuramente se ne parlerà, perché quella vittoria arrivò dopo una grande partita", ha spiegato il centrocampista del Real Madrid.

Uruguay cerca conferme dopo il Mondiale

La Celeste arriva alla sfida con un nuovo corso dopo l’eliminazione nella fase a gironi del Mondiale 2026, con Diego Forlán alla guida della nazionale maggiore e diversi veterani ancora presenti nel gruppo. Araujo ha inoltre raccontato di aver già scambiato qualche battuta con Alexis Mac Allister, suo compagno al Liverpool, in vista del match: "Abbiamo già iniziato un po’ a punzecchiarci". L’appuntamento è fissato per venerdì 13 allo stadio del Boca, con l’Argentina chiamata a misurarsi per la prima volta senza il suo storico numero 10.