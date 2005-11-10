Araujo rinato a Liverpool, l'agente: "Presto per parlare di futuro ma si trova bene"

Ronald Araujo potrebbe restare in Premier League. Arrivato in prestito dal Barcellona a Liverpool fino al termine della stagione, il difensore uruguaiano sta convincendo con la maglia dei Reds e il club inglese starebbe valutando la possibilità di trasformare il trasferimento in un’operazione definitiva.

Dopo un periodo complicato in Catalogna, il classe 1999 sembra aver ritrovato continuità, fiducia e soprattutto il piacere di giocare. Il suo agente Eduardo Crnjar, intervistato da WinWin Sports, ha confermato il buon momento del suo assistito senza però sbilanciarsi sul futuro: "Ronald sta disputando buone partite, siamo molto soddisfatti di quello che sta dando, ma è ancora troppo presto per parlare del suo futuro", ha spiegato il procuratore, aggiungendo: "Si trova molto bene, è felice di giocare al Liverpool e di aiutare il club e i suoi compagni, come aveva già detto in precedenza".

Un nuovo protagonista ad Anfield

Arrivato per rinforzare la difesa di Iraola, Araújo si è rapidamente ritagliato uno spazio importante nelle gerarchie. Utilizzato soprattutto come terzino destro, l’uruguaiano ha offerto prestazioni di grande solidità, mettendosi in evidenza anche nella vittoria contro il Chelsea in Carabao Cup. Prima ancora era stato premiato come migliore in campo contro il Brighton in Premier League e ha già trovato due volte la via del gol in Champions League, contro LASK e Villarreal.

La sua intensità, la forza nei duelli e la capacità di adattarsi a più ruoli hanno conquistato anche i tifosi di Anfield. Se continuerà su questi livelli, il Liverpool potrebbe quindi decidere di investire per trattenerlo definitivamente, mentre il Barcellona potrebbe incassare una cifra importante dalla sua cessione. Al momento non c’è ancora una decisione ufficiale, ma Araújo sembra aver trovato in Inghilterra un ambiente ideale per rilanciarsi.