Liverpool, Iraola: "Grande valore a questi tre punti. Villarreal squadra di grande valore"

Al termine del match contro il Villarreal, il tecnico del Liverpool Andoni Iraola ha commentato in conferenza: "Di certo non è stata una partita noiosa. Credo che loro siano stati molto più bravi di noi, soprattutto nei primi 30-35 minuti, fino al 2-0. Nel secondo tempo abbiamo fatto molto meglio noi, probabilmente per un arco di 30-35 minuti, fino al quarto gol. Forse abbiamo iniziato la gara con troppa leggerezza; e anche nel finale, sul 4-2, pensi che sia finita, ma loro restano in partita fino all'ultimo, perché sono un'ottima squadra. Do grande valore a questi tre punti, proprio perché oggi abbiamo affrontato un avversario davvero forte. Li conosco molto bene e so quanto valgono: è per questo che attribuisco tanta importanza a questa vittoria.

Araujo sta bene. Nel primo tempo, fino al 2-0, abbiamo faticato a trovare un po' di equilibrio. In fase di possesso, credo che Trey Nyoni e Alexis abbiano occupato posizioni migliori, permettendoci di gestire meglio il pallone; tuttavia, senza palla, loro ci mettevano in difficoltà a centrocampo con tre mediani, più Alberto Moleiro, che di fatto agisce come un ulteriore centrocampista che si accentra.

Ronald non si sentiva a suo agio nel seguirli costantemente. Abbiamo pensato che un giocatore come Ryan Gravenberch potesse svolgere entrambi i compiti: in fase difensiva seguendo gli inserimenti verso l'interno - e credo abbia anche le qualità per gestire gli uno contro uno sull'esterno - e in fase offensiva offrendo un supporto migliore a Rio Ngumoha nelle incursioni sulla fascia destra".