In vista del derby di domenica prossima, il tecnico del Liverpool Andoni Iraola ha fatto il punto della situazione sugli infortuni: "Gakpo sicuramente non ci sarà. Si tratta di un infortunio muscolare, quindi dobbiamo attendere che il processo di guarigione faccia il suo corso. Per quanto riguarda Victor, la buona notizia è che, dopo gli accertamenti, non sono emersi danni al ginocchio; è tutto a posto. Tuttavia, ha subito una brutta botta. Oggi non si è allenato, ma vuole provare a farlo domani. Vedremo come evolve l'ematoma, ma al momento non posso dare certezze.

Per un infortunio come quello di Gakpo, solitamente sono necessarie due o tre settimane. Se l'è procurato nell'ultima partita con i Paesi Bassi contro la Germania, quindi i tempi sono più o meno questi. In genere, però, preferisco non sbilanciarmi sulle tempistiche, perché ogni infortunio è diverso e alcuni richiedono tempi di recupero più brevi di altri.

Non è un infortunio grave, ma c'è comunque un problema che richiede il giusto tempo per guarire. Gravenberch? Sarà difficile. Non voglio escludere nulla a priori, ma questo tipo di infortuni è complesso. A volte non sembrano nulla di grave, eppure il dolore persiste. A volte la situazione migliora, senza un motivo apparente, per poi peggiorare di nuovo il giorno successivo. Lui sta affrontando questa situazione e noi cerchiamo di aiutarlo. La cosa fondamentale è che, al suo rientro, non avverta più alcun dolore, così da poter giocare con la massima libertà possibile".