Liverpool, Iraola: "Gakpo sarà out, Victor solo una brutta botta. Gravenberch difficile"
Andrea Piras
In vista del derby di domenica prossima, il tecnico del Liverpool Andoni Iraola ha fatto il punto della situazione sugli infortuni: "Gakpo sicuramente non ci sarà. Si tratta di un infortunio muscolare, quindi dobbiamo attendere che il processo di guarigione faccia il suo corso. Per quanto riguarda Victor, la buona notizia è che, dopo gli accertamenti, non sono emersi danni al ginocchio; è tutto a posto. Tuttavia, ha subito una brutta botta. Oggi non si è allenato, ma vuole provare a farlo domani. Vedremo come evolve l'ematoma, ma al momento non posso dare certezze.
Per un infortunio come quello di Gakpo, solitamente sono necessarie due o tre settimane. Se l'è procurato nell'ultima partita con i Paesi Bassi contro la Germania, quindi i tempi sono più o meno questi. In genere, però, preferisco non sbilanciarmi sulle tempistiche, perché ogni infortunio è diverso e alcuni richiedono tempi di recupero più brevi di altri.
Non è un infortunio grave, ma c'è comunque un problema che richiede il giusto tempo per guarire. Gravenberch? Sarà difficile. Non voglio escludere nulla a priori, ma questo tipo di infortuni è complesso. A volte non sembrano nulla di grave, eppure il dolore persiste. A volte la situazione migliora, senza un motivo apparente, per poi peggiorare di nuovo il giorno successivo. Lui sta affrontando questa situazione e noi cerchiamo di aiutarlo. La cosa fondamentale è che, al suo rientro, non avverta più alcun dolore, così da poter giocare con la massima libertà possibile".