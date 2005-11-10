Il derby si avvicina. Domenica il Liverpool affronterà l'Everton in un match molto sentito e importante. Il tecnico dei Reds Andoni Iraola ha così commentato: "So di non aver mai vissuto questo derby in prima persona, ma basta poco, una volta arrivati ​​qui, per capire che si tratta di un appuntamento cruciale per tutti i soggetti coinvolti. Sono felicissimo di farne parte e spero di godermelo; e per goderselo c'è un solo modo: vincere la partita".

Sul concetto di stracittadina ha proseguito sottolineando come "ne ho giocati molti, tra cui un derby importante: quello tra Athletic e Real Sociedad - ha ammesso il tecnico -. Sono partite speciali perché, proprio come qui, hai molti amici che tifano per la squadra avversaria, a volte persino dei familiari. È una sfida che, per così dire, dura più a lungo. Non è una partita che finisce lì, lasciando spazio solo a qualche chiacchiera nei giorni successivi.

Al contrario, gli effetti si prolungano nel tempo: chi vince - conclude il mister nell'incontro odierno con i media - tende a ricordarlo agli avversari per un bel po'. L'ho vissuto spesso da calciatore; questa sarà la mia prima volta qui, ma si percepisce chiaramente che tutti vogliono vincere".