"Penso che non sia un buon punto per noi. È meglio di niente, ma credo che siamo stati la squadra più vicina alla vittoria, quella che ha avuto le migliori occasioni, e quando succede non si può finire pienamente soddisfatti di un punto". Ha parlato così Andoni Iraola, dopo l'1-1 nel derby contro l'Everton.

Sulla prova di Frimpong da terzino destro: "Penso che Jeremie - prosegue il tecnico del Liverpool - abbia giocato davvero bene. Ovviamente abbiamo avuto la situazione con Ronald Araujo, che è stato male. Potevamo contare su almeno 20 minuti di Araujo e ci ha aiutato, ma penso che Jeremie abbia giocato una buona partita. È sempre stato una minaccia in fase offensiva; ricordo la grande occasione per Alex Isak, credo fosse un cross di Jeremie. Nel complesso, è stata una buona partita. Abbiamo subito un autogol su calcio piazzato, penso che queste cose possano succedere, e di certo non lo biasimo per questo".

Chiusura sul rammarico visto l'immediato vantaggio: "Nel complesso, penso che nessuna delle due squadre abbia giocato una partita brillante. Molti derby sono così e probabilmente i minuti peggiori che abbiamo avuto sono stati dopo aver segnato il gol. Anche in quel frangente, nel primo tempo abbiamo avuto delle occasioni molto chiare. Ricordo che Flo Wirtz ne ha avuta una, Alex una. Penso che probabilmente abbiamo giocato meglio nel secondo tempo, ma non siamo riusciti a creare occasioni altrettanto nitide come nel primo tempo".