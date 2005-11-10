Liverpool, Iraola: "Wirtz ci sta dando tanto. Szoboszlai? Non è un nuovo infortunio"

Andoni Iraola, tecnico del Liverpool, ha elogiato oggi il rendimento recente di Florian Wirtz e ha fatto chiarezza sulle condizioni fisiche di Dominik Szoboszlai, specificando che il suo infortunio non rappresenta una novità clinica. Intervenuto nella conferenza stampa di vigilia in vista della sfida contro il Villarreal, il tecnico ha sottolineato le ottime prestazioni fornite dal tedesco contro LASK e Brentford, evidenziando il suo prezioso contributo sia in fase di possesso che di non possesso.

L'allenatore ha espresso l'auspicio di poter mantenere questo standard elevato per il futuro della squadra. Parlando invece di Szoboszlai, il tecnico dei Reds ha precisato che il problema fisico interessa la stessa zona già precedentemente colpita, spiegando che lo staff medico dovrà dimostrarsi particolarmente cauto e paziente per garantirne il recupero completo. Arrivato dal Bayer Leverkusen nel 2025, Wirtz conta intanto cinque reti e sei assist in quaranta presenze complessive in Premier League.