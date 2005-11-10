Liverpool, occhi su Xavi Espart del Barcellona: clausola da oltre 100 milioni

Il Liverpool guarda in casa Barcellona per rinforzare la difesa in prospettiva futura. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, i Reds hanno sondato il terreno per Xavi Espart, promettente difensore spagnolo di 19 anni, ma il club catalano non ha intenzione di privarsi di uno dei talenti più interessanti del proprio settore giovanile.

LIVERPOOL E ALTRE BIG SUL GIOVANE ESPART

Espart si è messo in evidenza nell'ultima stagione, guadagnandosi spazio con Hansi Flick grazie alla sua versatilità: può giocare su entrambe le fasce e agire anche in mezzo al campo. Il Liverpool avrebbe contattato i suoi rappresentanti prima che il Barcellona blindasse il giocatore con un nuovo accordo. Sul giovane ci sarebbero anche Arsenal, Chelsea, Paris Saint-Germain e Bayern Monaco.

IL BARCELLONA FA MURO

Il contratto di Espart scade nel giugno 2030 e la clausola rescissoria supera i 100 milioni di euro. Il Barcellona considera il difensore una pedina importante per il futuro e, al momento, non valuta né una cessione a gennaio né un'uscita nella prossima estate.

Per il Liverpool, dunque, la strada appare in salita: per avviare una trattativa concreta sarebbe necessario un cambiamento nella posizione del club catalano.