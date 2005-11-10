Mentre la sosta per le nazionali volge al termine, il Barcellona si prepara a chiudere un dossier fondamentale per il proprio futuro. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo Marca, domani il giovane difensore Xavi Espart firmerà il prolungamento del proprio contratto fino al 2030 negli uffici del Camp Nou, alla presenza del presidente Joan Laporta. Sebbene l'intesa tra il club blaugrana e il talento cresciuto nella Masia fosse già stata annunciata lo scorso 8 ottobre, la formalizzazione era slittata di diverse settimane: ora i catalani potranno finalmente blindare una delle promesse più luminose del proprio vivaio.

Aggregato stabilmente alla prima squadra lo scorso agosto dopo aver convinto lo staff tecnico durante la preparazione estiva, il terzino catalano si è imposto rapidamente come una delle grandi rivelazioni di questo avvio di stagione. Il bilancio parla chiaro: nove presenze da titolare tra tutte le competizioni, impreziosite da due gol e due assist che ne certificano l'impatto immediato ad altissimi livelli.

Questa ascesa fulminea ha però subito una brusca frenata a causa di un infortunio alla sindesmosi della caviglia destra rimediato nel recente Clásico contro il Real Madrid. Un problema fisico che ha già costretto il giocatore a saltare le ultime tre gare ufficiali del Barcellona, ma che non ha minimamente scalfito la fiducia della dirigenza nei suoi confronti.