Xavi Espart ha firmato il rinnovo di contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2030. Il giocatore formatosi ne La Masia blaugrana è nella sua prima stagione nella prima squadra, ma il club ha voluto blindarlo con un contratto più solito e importante in vista dei prossimi anni.

Il comunicato del Barcellona

Questo il comunicato del Barcellona: "È ufficiale. Xavi Espart ha firmato il suo rinnovo con l'FC Barcelona fino al 2030, formalizzando così una crescita costante negli ultimi mesi dopo la sua incorporazione nella prima squadra e il suo consolidamento come un giocatore molto importante per la squadra. In un evento tenutosi negli uffici dello Spotify Camp Nou, con la presenza del presidente Joan Laporta, il '12' azulgrana ha siglato l'accordo che è stato annunciato lo scorso ottobre e che lo lega al Club della sua vita per altre tre stagioni".

Le parole di Xavi Espart

Xavi Espart ha espresso il suo entusiasmo per continuare a crescere nel club della sua vita durante l'evento per la firma del suo rinnovo: "Sogno di vincere tutti titoli con la prima squadra, in particolare la Champions League. Sono ambizioso e consapevole della strada che ho ancora davanti, ma so che devo continuare a migliorare, cogliere le opportunità e lavorare con lo stesso atteggiamento e fiducia che mi hanno accompagnato finora".