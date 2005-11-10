Barcellona, Clasico amaro per Xavi Espart: out per infortunio prima della mezzora
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Paolo Lora Lamia
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Oggi alle 21:34Calcio estero
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25.10.2026 21:34Calcio estero
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Possibile prima svolta nel Clasico attorno al 28': duro scontro tra Xavi Espart e Tchouameni, nel quale il giovane terzino del Barcellona ha la peggio. Problema alla caviglia destra per il classe 2007, alla prima sfida contro il Real Madrid della carriera.
Inevitabile il cambio da parte di Flick, che fa entrare al suo posto Balde. Il nuovo innesto si va a posizionare sulla sinistra, con Cancelo che passa sul fronte opposto.
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