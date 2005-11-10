Il Liverpool pensa a un clamoroso ritorno: Alexander-Arnold al Real è quasi un flop

Una possibilità che sembrava remota potrebbe trasformarsi in un clamoroso ritorno. Trent Alexander-Arnold non sta vivendo il percorso immaginato al Real Madrid e, secondo quanto riportato da TEAMtalk, starebbe iniziando a interrogarsi sul proprio futuro dopo aver trovato meno spazio del previsto al Bernabéu.

L’ex bandiera del Liverpool è felice nella capitale spagnola, ma la mancanza di continuità sta diventando un problema. L’ultimo episodio è arrivato contro il Siviglia, quando José Mourinho ha preferito schierare Federico Valverde come terzino destro, lasciando ancora una volta Alexander-Arnold in panchina. Una scelta che ha aumentato i dubbi sul ruolo del classe 1998, arrivato a Madrid nell’estate 2025 da svincolato e con grandi aspettative ma fin qui incapace di conquistare un posto stabile nell’undici titolare. La scorsa stagione ha collezionato appena 14 presenze dal primo minuto, mentre in quella attuale sono soltanto tre le gare iniziate da titolare.

Liverpool sogna il ritorno del suo simbolo

La situazione viene monitorata con grande attenzione da diversi top club europei. Oltre ai Reds, interessati a un ritorno che avrebbe del clamoroso per colmare il vuoto lasciato sulla fascia destra, anche Arsenal, Chelsea, Manchester City e Bayern Monaco seguono gli sviluppi. Il Real Madrid non avrebbe intenzione di spingere il giocatore verso l’uscita, ma davanti a un’offerta ritenuta adeguata potrebbe valutare la cessione. Il nodo principale sarebbe rappresentato dall’ingaggio elevato concordato al momento del trasferimento in Spagna.