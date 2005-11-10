Alexander-Arnold può tornare in Premier League? Oltre al Liverpool c'è il Chelsea

Trent Alexander-Arnold può tornare in Premier League già a partire da gennaio? Diversi rumors parlano della sua intenzione di rimanere al Real Madrid, ma la sua stagione finora non è stata straordinaria. Quattro partite da titolare sulle otto giocate, diverse panchine senza subentrare.

Sondaggio del Chelsea

Nelle ultime settimane si è parlato anche di un possibile trasferimento, un ritorno al Liverpool. Ma non è l'unico club che ha chiesto informazioni, perché c'è anche il Chelsea di Xabi Alonso, seppur a destra ci siano comunque diversi interpreti di ottimo livello come Marco Palestra, Reece James e Malo Gusto. Eppure nell'ultimo periodo il tecnico spagnolo punta su Pedro Neto a tutta fascia, con Acheampong come difensore a coprirgli le spalle.

Difficile il prestito?

Resta da capire quale può essere la valutazione del Real Madrid. Alexander-Arnold è arrivato a giugno del 2025, appena prima del Mondiale per Club, per dieci milioni di euro. Più complicata una cessione in prestito, perché a quel punto servirebbe quasi certamente un indennizzo importante e soprattutto avere una riserva. Nella scorsa stagione il difensore ha giocato solamente 35 partite, collezionando 7 assist. Tuchel ha deciso di non convocarlo per il Mondiale nordamericano dello scorso anno. Anche ritornare in Nazionale può essere un obiettivo.