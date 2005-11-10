Real Madrid, Alexander-Arnold può partire: Chelsea e Liverpool alla finestra
Daniel Uccellieri
L'avventura di Trent Alexander-Arnold al Real Madrid potrebbe concludersi prima del previsto. Secondo Sky Germany, il club spagnolo sarebbe disposto a valutare eventuali offerte per il terzino inglese, arrivato al Bernabeu dopo una lunga esperienza al Liverpool.
Tra le società interessate ci sarebbe il Chelsea Si è parlato anche di un possibile ritorno ad Anfield, ma Fabrizio Romano ha ridimensionato questa ipotesi sul proprio canale YouTube.
Alexander-Arnold era stato uno dei protagonisti del ciclo vincente di Jürgen Klopp al Liverpool. Il Chelsea potrebbe cercare in lui un rinforzo sulla fascia destra, mentre per i Reds un eventuale ritorno comporterebbe anche il superamento delle tensioni legate al suo addio a parametro quasi zero.
La situazione resta da seguire: dopo una prima esperienza in Spagna al di sotto delle aspettative, il futuro dell'inglese potrebbe nuovamente essere in Premier League.