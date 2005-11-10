Real Madrid, Valverde scalza Trent e Dumfries. Mourinho: "Ma non andranno via a gennaio"

Alla vigilia della trasferta sul campo del Racing Santander, José Mourinho invita il Real Madrid a non sottovalutare l'impegno: "Stiamo andando bene, stiamo lavorando sodo. Ci siamo preparati bene per questa partita. Cinque partite dopo la promozione in Liga, il Racing ha giocato cinque partite allo stadio El Sardinero, con tre vittorie e due pareggi. Stanno giocando bene". Il tecnico portoghese sottolinea anche le insidie legate all'orario e soprattutto la necessità di dare continuità all'ultimo successo: "La partita si gioca di domenica pomeriggio, una cosa a cui non siamo più abituati. È difficile. L'ultima vittoria ha un grande significato se la ripetiamo; altrimenti, non sarà la stessa cosa. Dobbiamo rispettare il Racing. Sono una squadra con un approccio molto specifico e, a seconda delle tattiche dell'allenatore, giocheranno con l'ambizione di vincere. Non ci coglieranno di sorpresa. Sappiamo quanto sarà difficile".

Mourinho sul malumore di Trent: "La decisione era per la squadra, non contro di lui"

Mourinho ha poi affrontato le indiscrezioni su un possibile addio a gennaio di Trent Alexander-Arnold, penalizzato nelle ultime scelte anche dall'utilizzo di Valverde: "La prima cosa è che fa male. Non mi piace creare malumori tra i giocatori, solo sentimenti positivi. Ovviamente, quando costruisci una squadra con una base di due giocatori per posizione e poi ne fai giocare un terzo, è una cosa che non mi piace. Ma... ci sono cose più importanti di questi sentimenti". Il portoghese ha quindi spiegato la scelta: "Ho pensato che ora fosse il momento di cambiare il centrocampo e di mettere Fede lì. Ma pensando alla squadra, non ai giocatori. Ho avuto una buona risposta da Trent e Dumfries quando ho spiegato che era una decisione per la squadra e non contro i giocatori".

"Trent e Dumfries giocheranno: non credo mi chiederanno di andare via"

Il tecnico del Real Madrid non sembra quindi aspettarsi richieste di cessione: "Alla fine, giocheranno tutte le partite. Domani Valverde non partirà titolare, ma uno degli altri sì. Contro il Barcellona, per via delle circostanze, Dumfries ha finito per giocare e Trent per qualche minuto. E non credo che mi chiederanno di lasciarli andare". Mourinho conta sulla profondità della rosa soprattutto considerando il calendario: "La difficoltà della stagione, con così tante partite e questi 'regali', l'accumulo di cartellini, la stanchezza, qualche infortunio... Alla fine, giocheranno tutti. Non credo che mi troverò in una situazione del genere".