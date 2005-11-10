Alexander-Arnold nel dimenticatoio al Real: sondaggi dalla Premier. La sua posizione

Trent Alexander-Arnold ha giocato un solo minuto nel Clasico. Con 345 minuti fino a questo momento in stagione non può ritenersi soddisfatto il terzino inglese, che in realtà non è stata fino a questo momento la prima opzione di José Mourinho. Denzel Dumfries si è dimostrato più solido dell'ex Liverpool, sebbene meno raffinato di piede, con la possibilità di dislocare anche il capitano del Real Madrid Federico Valverde in quella posizione.

I numeri e la situazione

In queste ultime 5 partite, Alexander-Arnold ha giocato appena 53 minuti: 52 contro il Villarreal e uno contro il Barcellona. In totale, sono soltanto 4 le presenze da titolare per l'inglese 28enne in questa stagione, compresa una contro l'Inter al debutto dei blancos in Champions League, disputata da centrocampista centrale a causa delle assenze per squalifica di Guler, Bernardo Silva e Camavinga, con Tchouameni fermo ai box per infortunio. Adesso l'ex Liverpool è a un bivio della sua carriera: arrivato da svincolato nell'estate del 2025 dopo un addio turbolento da Anfield, dopo un esborso da 10 milioni di euro per prenotarlo a gennaio, ha dovuto fare i conti con infortuni muscolari e la perdita di centralità nel progetto. Questo gli è costato la chiamata per il Mondiale del 2026 con l'Inghilterra di Thomas Tuchel, tra l'altro.

E ora?

Ora le ombre sul futuro di Alexander-Arnold iniziano a farsi concrete. Come rivelato dalla redazione di TMW, le sirene di Premier League sono tornate a risuonare - soprattutto con un sondaggio del Chelsea - e potrebbe anche presentarsi la possibilità di un addio a gennaio. Chissà se in prestito. Ma secondo quanto riferito da MARCA, da parte del giocatore l'unico pensiero è il Real Madrid e non starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di un addio.