Man United, Carrick spegne il caso Bruno Fernandes: "Non c'è nessuna divisione"

La pesante sconfitta per 4-1 contro il Como in Champions League ha lasciato strascichi in casa Manchester United. Dopo la partita Bruno Fernandes ha criticato apertamente alcune scelte tattiche del suo allenatore, con una reazione simile a quella avuta da Lisandro Martínez dopo il 2-0 incassato contro l'Atletico Madrid. Alla vigilia del prossimo impegno, Michael Carrick è stato inevitabilmente interrogato sulle parole del capitano portoghese, escludendo però l'esistenza di una spaccatura all'interno dello spogliatoio.

Carrick: "Non c'è nessuna divisione"

Prima di affrontare le questioni di campo, Carrick ha manifestato la propria vicinanza a Bruno Fernandes dopo il furto subito dal giocatore durante la trasferta italiana. Successivamente il tecnico ha risposto alle domande sulle dichiarazioni del centrocampista: "Non c'è nessuna divisione. Dobbiamo semplicemente tornare a fare ciò che sappiamo fare meglio". Carrick ha quindi provato a ricondurre l'attenzione sulla necessità di reagire dopo il pesante ko europeo.

Bruno Fernandes resterà capitano? Carrick non si sbilancia

Più significativa la risposta arrivata quando a Carrick è stato chiesto se Bruno Fernandes conserverà la fascia: "Rimarrà capitano? La cosa più importante è la squadra. Farò sempre ciò che è meglio per il club. Qualunque sia la situazione, farò sempre ciò che è meglio per il club". Nessuna conferma esplicita, dunque, prima di un'ultima precisazione sul confronto con il portoghese: "Per quanto riguarda il fatto che gli abbia parlato o meno, non credo che questo sia il momento di entrare nei dettagli".