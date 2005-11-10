Come ha fatto il Manchester United a inghiottire anche Michael Carrick nel buco nero?

Il Manchester United dopo 13 anni senza Sir Alex Ferguson non ha ancora imparato la lezione. Non solo: dopo 10 allenatori cambiati nello stesso arco temporale, se ne è aggiunto un altro all'elenco di "epurazione" apportata. Parliamo di Michael Carrick, colui che fino a sei mesi fa veniva osannato dai tifosi dei Red Devils e incensato dal club di Old Trafford, passando da tecnico ad interim ad allenatore con contratto firmato fino al 2028. Questo in seguito a una striscia di 12 vittorie su 17 partite per chiudere la scorsa stagione in bellezza, con qualificazione in Champions League assente dal 2023/24. Adesso, però, tutto è drasticamente cambiato.

Come ha avuto inizio

Un declino sorprendente, fin dalla prima giornata inaugurale di Premier League contro il neopromosso Hull City (0-2) di agosto, che ha dato il via a un misero inizio di stagione. Una sola vittoria in campionato e appena 3 in tutte le competizioni (Champions League inclusa) su 15 gare disputate, equivalsi al 18° posto in classifica in Premier. Come se non bastasse, le tattiche di mister Carrick sono state messe in discussione dal capitano Bruno Fernandes, specialmente dopo la disfatta per 1-4 contro il Como di Cesc Fabregas. Vicino all'esonero dopo la sconfitta contro il Bournemouth il mese scorso, l'ultima partita in carica dell'ex iconico centrocampista inglese sulla panchina dei Red Devils è stata un pareggio rocambolesco per 4-4 con l'Aston Villa. Con questo risultato lo United si è ritrovato terzultimo. Di fronte alla prospettiva, un tempo impensabile, della retrocessione.

Cosa aveva convinto prima, ma lasciato da solo

Al di là dei risultati e del piazzamento finale la scorsa stagione in Premier League - grande fetta decisionale per i vertici del club - quello che ha spinto i Red Devils a confermare Carrick questa estate è stato anche il comportamento adottato dall'allenatore inglese. Calmo, elegante e dannatamente attaccato alla causa Manchester United per il suo glorioso passato da calciatore lì. Inoltre, i commenti e le critiche da fuori non lo scalfivano, nemmeno di ex come Roy Keane, al contrario di altri predecessori. Questo è stato molto apprezzato dal vice direttore dell'area sportiva Jason Wilcox.

La rosa distante dai parametri

Durante l'estate sono state convocate diverse riunioni a Carrington per studiare il modo migliore per reintegrare Marcus Rashford. L'avvenuto ritorno del figliol prodigo dopo gli screzi avuti con l'ex Ruben Amorim si vocifera abbiano avuto un'influenza negativa sullo spogliatoio, rimasto confuso quando appena un anno prima era stato detto che l'attaccante inglese non fosse adatto all'ambiente che il club stava cercando di creare. Poi, la mancanza di fondi, quando Carrick sentiva di aver bisogno di più nuovi acquisti rispetto ai tre centrocampisti centrali (Andrey Santos, Youri Tielemans e Carlos Baleba) ma alla fine per rigidi vincoli di bilancio, visto che due estati fa i Red Devils hanno impiegato solamente 76,5 milioni di euro più bonus per ingaggiare Benjamin Sesko dal Lipsia.

Il resto della squadra dov'era?

C'è da dire che il Manchester United, in tempi recenti, si sia ritrovato con la coperta troppo corta per affrontare gli impegni stagionali: causa infortuni, malattie. squalifiche, ad esempio i Red Devils si sono sciolti in casa del Como senza ricambi in difesa e con De Ligt tornato titolare 325 giorni dopo l'ultima volta. Gran parte della colpa viene attribuita ai giocatori dal rendimento insufficiente - delusione totale anche con il Bournemouth di recente - ma rimane anche la sensazione che i risultati avrebbero dovuto essere migliori. L'assenza di Casemiro si è fatta sentire, per doti di leadership, qualità e palmares invidiabile. Anche la decisione forte di lasciare Bruno Fernandes in panchina contro le Cherries in Premier League avrebbe generato un certo malumore all'interno dello spogliatoio. Chi resterà a lavorare allo United, intanto, nutre grandi perplessità in termini di mentalità e attitudine dell'intera squadra che al contrario di Carrick non è stata licenziata.