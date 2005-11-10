Carrick, lettera d'addio al Manchester United: "Non i risultati sperati, amore senza fine"

Il nuovo allenatore del Manchester United è Mauricio Pochettino: è arrivato l'annuncio da pare del club inglese. Michael Carrick, il cui esonero è arrivato nella giornata di ieri, ha voluto salutare i suoi ormai ex tifosi con una lettera aperta pubblicata dal proprio profilo Instagram: "Ho avuto l'immenso privilegio di guidare il Manchester United, la squadra di calcio che amo": inizia così il messaggio dedicato ai sostenitori dei Red Devils.

La lettera di Carrick

"Ho avuto l'immenso privilegio di guidare il Manchester United, la squadra di calcio che amo. Sono pochissimi coloro che possono vivere e provare una cosa del simile, e per questo sono incredibilmente grato. Ciò comporta un'enorme responsabilità e, per essere al Manchester United, bisogna capire esattamente cosa significhi. È diverso da qualsiasi altro posto.

In fin dei conti, bisogna spingere per essere i migliori, ma c'è una cultura, ci sono dei valori e dei comportamenti che bisogna seguire e rispettare, costruiti nel corso di molto tempo. È una squadra di calcio unica, con una sostanza e una storia che non possono essere ignorate. Questo è ciò che mi ha ispirato ogni singolo giorno.

Voglio dire un grande grazie ai tifosi. Devo dire che siete una razza speciale e rara. Quest'anno abbiamo vissuto dei momenti fantastici e indimenticabili. La cosa migliore dell'essere nella mia posizione è stata vedere tanti di voi lasciarsi andare all'emozione di quei momenti, lasciando lo stadio con la forte voglia di tornare la volta successiva. Volevo solo ricambiarvi in qualche modo. Quell'amore non muore mai.

So che ultimamente non abbiamo ottenuto i risultati sperati, ma mi avete dimostrato solo amore e sostegno in momenti in cui la cosa più facile, e quella che la maggior parte della gente finisce per fare, sarebbe stata voltarsi dall'altra parte. Questo vale più di una o due vittorie. Questo è ciò che vi rende quello che siete. Ecco perché mi sono innamorato di questo club tutti questi anni fa.

Un ringraziamento speciale al mio staff tecnico. Mi avete dato tutto ciò che avevate, ogni singolo giorno, e non avrei potuto chiedere di più. Vi sono incredibilmente grato per la vostra lealtà, il vostro duro lavoro e il vostro supporto costante. A tutto lo staff dietro le quinte, grazie per tutto ciò che fate per questa squadra di calcio. Gran parte del vostro lavoro passa inosservato, ma non viene mai dato per scontato. E ai giocatori, grazie per il vostro impegno e per i momenti che abbiamo condiviso. Vi auguro il meglio per il futuro.

Voglio solo il successo per il Manchester United. Questo club è stato una parte così importante della mia vita e questo non cambierà mai. Sarò sempre orgoglioso di aver fatto la mia parte e vorrò sempre il meglio per esso. D'ora in poi sarò lì con voi, a guardare da bordo campo, a fare il tifo per i ragazzi.

Michael".