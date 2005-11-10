Carrick senza rancore: "Il Manchester United è un club diverso da qualsiasi altro"

Il nuovo allenatore del Manchester United è Mauricio Pochettino: è arrivato l'annuncio da pare del club inglese. Michael Carrick però dimostra tutto il proprio attaccamento alla squadra cui ha legato la sua carriera tanto da giocatore, quanto da allenatore: nella lettera aperta pubblicata dal proprio profilo Instagram traspare solo amore per il club, nessun rancore.

La gratitudine di Carrick

Certo, Carrick lascia la squadra in piena zona retrocessione, ma fa capire quanto ne sia dispiaciuto quando spiega: So che ultimamente non abbiamo ottenuto i risultati sperati, ma mi avete dimostrato solo amore e sostegno in momenti in cui la cosa più facile, e quella che la maggior parte della gente finisce per fare, sarebbe stata voltarsi dall'altra parte. Questo vale più di una o due vittorie. Questo è ciò che vi rende quello che siete. Ecco perché mi sono innamorato di questo club tutti questi anni fa".

Al contempo, ammette che quello di allenare lo United sia stato per lui un "immenso privilegio" dicendosi "incredibilmente grato". E aggiungendo: "Ciò comporta un'enorme responsabilità e, per essere al Manchester United, bisogna capire esattamente cosa significhi. È diverso da qualsiasi altro posto".

Poi approfondisce così il concetto: "In fin dei conti, bisogna spingere per essere i migliori, ma c'è una cultura, ci sono dei valori e dei comportamenti che bisogna seguire e rispettare, costruiti nel corso di molto tempo. È una squadra di calcio unica, con una sostanza e una storia che non possono essere ignorate. Questo è ciò che mi ha ispirato ogni singolo giorno".

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